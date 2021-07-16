أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 16-7-2021 في مصر

الزيادات في أسعار الأسمنت تراوحت بين 50-100 جنيه للطن منذ أسبوع

أسعار الأسمنت سجلت اليوم الجمعة 16-7-2021، بين 725-850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

سعر الأسمنت للمستهلك

سعر الأسمنت للمستهلك حافظ اليوم الجمعة عند مستوياته المرتفعة التي سجلتها الأسبوع الماضي بين 900 إلي 1000 جنيه للطن للمستهلك، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة..

وكانت 23 شركة أسمنت قد تقدمت للجهاز بطلب لخفض الطاقات الإنتاجية للسوق المحلية، وهو ما وافق عليه الجهاز قبل أسبوعين.

وفسر الجهاز موافقته على طلب التخفيض بأنه بشكل استثنائي بسبب أزمة كورونا وما ترتب عليها تراجع الطلب على مواد البناء عن المعروض بصورة كبيرة.

وفيما حذر أحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء من قرار الجهاز، وأوصي بمراجعته بشكل مستمر كل أسبوعين لتجنب ارتفاع أسعار الأسمنت للمستهلك، خاصة أنها شهدت ارتفاعا منتصف يوليو الجاري فور صدور موافقة الجهاز على مطلب الشركات.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وكانت الزيادات في أسعار الأسمنت تراوحت بين 50-100 جنيه للطن منذ أسبوع.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم في مصر

سجل سعر شيكارة الأسمنت 50 جنيها للشيكارة

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر، أكثر من 255 مليار جنيه.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس

سعر طن الأسمنت الأسود اليوم

ليظل سعر الأسمنت الأسود خلال اليوم الجمعة عند 900-1000 جنيه للطن للمستهلك ، وحتى 850 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.