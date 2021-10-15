اقتصاد وأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 15-10-2021

بين 900 وحتي 1200 جنيه الأسبوع الثاني علي التوالي
دعاء حسني 12:43 ص, السبت, 16 أكتوبر 21 12:43 ص, السبت, 16 أكتوبر 21

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أسعار الأسمنت للمستهلك اليوم الجمعة 15-10-2021، شهدت ثباتًا.

أكد أحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، في تصريحاته، لـ”المال”، ثبات أسعار الأسمنت بين 900 وحتي 1200 جنيه الأسبوع الثاني علي التوالي.

سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

وكان سعر طن الأسمنت، قد استقر اليوم، في مصر عند 1200 جنيه للطن كحدٍّ أقصي للمستهلك بعد ارتفاعات متوالية بدأت منذ منتصف يوليو، ومستمرة حتى الأسبوع الأول من أكتوبر الحالي، بخلاف الزيادات التي شهدها سعر طن الأسمنت على مدار شهر سبتمبر الماضي، وفقًأ للشعبة العامة لمواد البناء.

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وتراوحت أسعار الأسمنت، تسليم أرض المصنع من 850 حتى 1150 جنيهًا للطن، وفقًا الزيني.

سعر شيكارة الأسمنت

سعر شيكارة الأسمنت تقارب 50 جنيه اليوم الجمعة

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بقلم دعاء حسني

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