أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-2-2021 في مصر

عاودت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، في مصر استقرارها بشكل ملحوظ بعد هبوطها مؤخرا لتستقر مع عدم حدوث أي تغيرات كبيرة في السوق، ليسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر حاليًّا ما بين 800 و820 جنيهًا بالسوق بتراجع…

عاودت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12 فبراير 2021، في مصر استقرارها بشكل ملحوظ بعد هبوطها مؤخرا لتستقر مع عدم حدوث أي تغيرات كبيرة في السوق، ليسجل متوسط سعر طن الأسمنت في مصر حاليًّا ما بين 800 و820 جنيهًا بالسوق بتراجع قدره 20 جنيها للطن للمستهلك.

وقال عبد الخالق فرحات، رئيس شركة المتحدة لتجارة مواد البناء، في تصريحات، لـ”المال”، أن سعر الأسمنت واصل استقراره اليوم الجمعة نتيجة هدوء السوق بقوة، بعد حالة من تراجع المبيعات بقوة والتي تؤثر على كل الشركات خلال الوقت الحالي.

الأسمنت

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

وأوضح رئيس شركة المتحدة أن أسعار الأسمنت اليوم ، التابع لشركة السويدي شهد استقرارا نسييا، حيث سجل سعر الطن نحو 820 جنيهًا للمستهلك

فيما سجل سعر أسمنت صنف الممتاز، التابع لشركة لافارج الأكثر انتشارًا، ثباتا ملحوظًا ليبلغ سعر الطن نحو 820 جنيهًا للطن، مقابل 810 جنيهًا لأسمنت السويس.

فيما سجلت أسعار أسمنت المسلح نحو 810 جنيهًا للطن، فيما بلغ سعر أسمنت الجيش نحو 800 جنيهات للطن للمستهلك، وأخيرًا سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 820 جنيهًا

ويترقب الجميع تراجع الاسعار محليا بشكل كبير خلال الاسابيع المقبله مع اعلان الحكومة عن خطوات استئناف حركة البناء مجددا

وأشار فرحات الى أن بعض المصانع خفّضت الطاقة الإنتاجية، سواء الكلي أو الجزئي؛ لأن السوق ما زالت تعاني التراجع الشديد في الطلب، خاصة من جانب المواطنين نتيحة تخوفات البعض من عدم قدرته على البناء.

وأضاف أن هناك حالة من الركود مع انتشار جائحة كورونا بشكل سريع ومدى تأثيرها على الاقتصاد العالمي والمحلي، متوقعًا احتمالية هبوط الأسعار مجددًا.

التجار يترقبون هبط سعر الأسمنت اليوم في مصر

وأوضح فرحات أن هناك أنواعًا أخرى من الأسمنت سجلت انخفاضًا، خلال تعاملات الأسبوع الحالي، حيث سجل أسعار الأسمنت، اليوم، النوع المقاوم السويدي 870 جنيهًا للطن، وأسمنت قاهر البحار 870 جنيهًا للطن، وأسمنت السويس “سي ووتر” 850 جنيهًا للطن، وأسمنت المقاوم أسيوط 870 جنيهًا

وتُظهر بعض البيانات الحكومية عن قطاع الأسمنت أن عدد الشركات العاملة بالسوق المحلية، والتى تمثل قطاع منتجي الأسمنت يبلغ 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقًا لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.