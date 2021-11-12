اقتصاد وأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 12-11-2021

أسعار الأسمنت شهدت ثباتاً اليوم بين 850 وحتي 1050 جنيها للطن
دعاء حسني 6:00 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21 6:00 ص, الجمعة, 12 نوفمبر 21

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استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بين 850 وحتي 1050 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقاً لعبد العزيز قاسم سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر الأسمنت للمستهلك

ويتراوح سعر الأسمنت للمستهلك اليوم بين 1050 حتى 1200 جنيه للطن، وفقًا لما أكده سكرتير الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

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أسعار مواد البناء في مصر

وشهدت أسعار الأسمنت التي تعد من أساسيات مواد البناء ارتفاعات قاربت 300 جنيه للطن من منتصف يوليو الماضي وحتي نهاية أكتوبر.

وذلك عقب قرار جهاز حماية المنافسة في يوليو الماضي، بالسماح لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها من الأسمنت الموجه السوق المحلية.

وجاءت الارتفاعات عقب قرار جهاز حماية المنافسة بالسماح لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها للسوق المصرية، لمواجهة التداعيات التي لحقت بهذا القطاع نتيجة أزمة كورونا.

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ويبلغ عدد منتجي الأسمنت في مصر قرابة 23 شركة، وفقًا للشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

سعر شيكارة الأسمنت

سعر شيكارة الأسمنت، سجلت اليوم 60 جنيها للشيكارة.

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بقلم دعاء حسني

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