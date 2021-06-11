اقتصاد وأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 11-6-2021

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بين 670 إلى 770 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة. سعر الأسمنت اليوم للمستهلك  وأوضح الزيني، ان سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك يتراوح بين 800-850 جنيها،…

دعاء حسني 9:20 ص, الجمعة, 11 يونيو 21 9:20 ص, الجمعة, 11 يونيو 21

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سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة بين 670 إلى 770 جنيها للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لأحمد الزيني رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة.

سعر الأسمنت اليوم للمستهلك

 وأوضح الزيني، ان سعر طن الأسمنت اليوم للمستهلك يتراوح بين 800-850 جنيها، متوقعا استمرار تلك الأسعار حتي نهاية يونيو الجاري.

سعر شيكارة الأسمنت اليوم

ويعادل طن الأسمنت نحو 20 شيكارة ، ويبلغ وزن الشيكارة الواحدة نحو 50 كيلو.

وعقدت شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة ،اجتماعا امس الخميس لبحث تحديات القطاع ، ومطالب الوكلاء والتجار في ملفي الضرائب واشتراطات البناء الجديدة.

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سعر طن الأسمنت اليوم في مصر

ويبلغ عدد الشركات التى تمثل منتجى الأسمنت، 19، منها 18 مملوكة للقطاع الخاص، بواقع 52% استثمارات أجنبية، وفقاً لشعبة الأسمنت بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات.

ويبلغ حجم الإستثمارات في صناعة الأسمنت في مصر: أكثر من 255 مليار جنيه.

وتتوزع مصانع الأسمنت على مستوى المحافظات بالصعيد من أسوان، وقنا، وسوهاج، والمنيا، وأسيوط، وبنى سويف، فضلاً عن مصانع بمحافظات الإسكندرية وسيناء والسويس.

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 سعر طن الأسمنت الأسود اليوم

وتعد صناعة الأسمنت في مصر من أقدم الصناعات، حيث يرجع تاريخ إنشاء أول مصنع أسمنت في مصر إلي العشرينات من القرن الماضي. تمثل صناعة مواد البناء والتشييد حصة كبيرة من الإقتصاد المصري تقدر بنحو 6- 8.8% من الإجمالي، وهي صناعة ذات كثافة عمالية عالية، وتعتبر صناعة الاسمنت هي أحدى المحركات الرئيسية لصناعة التشييد ومواد البناء. تساهم صناعة الأسمنت وحدها بحوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي، (حوالي 10% من الانتاج القومي الإجمالي للصناعة المصرية)، وفقا لغرفة الاسمنت باتحاد الصناعات.

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بقلم دعاء حسني

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