اقتصاد وأسواق

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-9-2021.. زيادات متفق عليها بين الشركات حتى آخر سبتمبر

أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-9-2021، شهدت ارتفاعًا 100 جنيه للطن المعبا للمستهلك، ليرتفع بذلك سعر بيع طن الأسمنت للمستهلك بين 960 جنيها للطن إلي 1060 جنيها للطن، مقابل 950 إلي 1060 جنيها سعر الطن للمستهلك خلال الأربعاء الماضي. وعلمت "المال"،…

دعاء حسني 6:00 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21 6:00 ص, الجمعة, 10 سبتمبر 21

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أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 10-9-2021، شهدت ارتفاعًا 100 جنيه للطن المعبا للمستهلك، ليرتفع بذلك سعر بيع طن الأسمنت للمستهلك بين 960 جنيها للطن إلي 1060 جنيها للطن، مقابل 950 إلي 1060 جنيها سعر الطن للمستهلك خلال الأربعاء الماضي.

وعلمت “المال”، عزم شركات الأسمنت العاملة في السوق المحلية، إجراء زيادات متفق عليها، وتدريجية تستمر على مدار شهر سبتمبر الجاري.

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وقالت مصادر مسئولة، إن مجموعة شركات أسمنت السويس، رفعت سعر بيع منتجاتها من الأسمنت المعبأ بنحو 100 جنيه اعتبارا من الخميس، وستجري زيادات تدريجية المتفق عليها بين الشركات خلال الشهر الجاري.

كما أخطرت شركة العامرية للاسمنت وكلاءها من التجار بارتفاع سعر الطن لمنتجاتها تسليم أرض المصنع اعتبارا من الأربعاء الماضي، لتصبح بين 770 حتي 985 جنيها للطن.

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وأكدت مصادر لـ”المال”، أن شركة العامرية للأسمنت تعتزم إجراء زيادات جديدة وتدريجية اعتبارا من الأحد المقبل وعلي مدار الشهر الجاري تبدأ من 25 جنيها للطن تسليم أرض المصنع.

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بقلم دعاء حسني

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