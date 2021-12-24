أسعار الأسمنت اليوم الجمعة في الأسواق

أسعار الأسمنت للمستهلك شهدت استقرارًا مع دخول الأسبوع الأخير في شهر ديسمبر، وتبدأ من 1050 جنيهًا

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة 24-12-2021 في الأسواق، وتراوح سعرها بين 875 و1000 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقًا لأحمد الزيني، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار الأسمنت للمستهلك

سجلت أسعار الأسمنت اليوم الجمعة، استقرارًا في الأسواق، لتبدأ من 1050 حتى 1150 جنيهًا للطن للمستهلك، وفقًا للزيني.

ويبلغ عدد مصانع الأسمنت العاملة في السوق المصري، قرابة 23 شركة.

كانت أسعار الأسمنت مستقرة في الأسواق، ولا تتجاوز 850 جنيهًا للطن للمستهلك، حتى منتصف يوليو 2021، لكنها شهدت قفزات بلغت قرابة 300 جنيه في الطن منذ منتصف يوليو حتى نهاية أكتوبر، لتستقر بعدها عند مستوياتها الحالية والبالغة 1050- 1150 جنيهًا للطن للمستهلك.

وكان السبب في زيادة سعر طن الأسمنت للمستهلك موافقة جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركات الأسمنت بخفض إنتاجها من الأسمنت، وهو القرار الذي سيستمر حتى 2022، وكان سبب القرار هي مساعدة الشركات على التغلب على تداعيات أزمة كورونا.

سعر شيكارة الأسمنت

سجلت أسعار شيكارة الأسمنت قرابة 60 جنيهًا للشيكارة.

أسعار مواد البناء في مصر

وتشهد أسعار مواد البناء بصورة عامة استقرارًا، خلال الأسبوع الأخير من ديسمبر الحالي، سواء للحديد الذي يبلغ حده الأقصى 15.2 ألف جنيه للطن للمستهلك، أو للأسمنت الذي سجل سعره 1150 جنيهًا للمستهلك.