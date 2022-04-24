تراجعت أسعار الأسمنت اليوم الأحد الموافق 24 من شهر أبريل ، في مصر مع حدوث تغيير طفيف فى فرق السعر من 20 إلى 25 جنيها لكل طن .

وأرجع أحمد شيرين، رئيس شعبة الاسمنت باتحاد الصناعات ، تراجع الأسعار مدفوعا بتراجع الطلب ، نتيجة وقف البناء بسبب الإجازات بمناسبة أعياد الأقباط، والمسلمين وشهر رمضان المبارك إلى جانب الامتحانات الدراسية التى ستكون عقب عيد الفطر المبارك ، متوقعا أن تشهد الأشهر القادمة ثبات الاسعار مع تراجع طفيف نتيجة للأسباب السالفة الذكر ، مضيفا أن يستمر التراجع إلى عيد الاضحى فى يوليو القادم .

أسعار الأسمنت بورتلاندى عاد

حددت الشركة العربية للأسمنت النوع المسلح 1290 جنيه للطن ، و النصر 1263 للطن ، وبلغ أسمنت وادى النيل 1268 جنيه للطن ، و لافارج اسمنت 1275 جنيه للطن

و العريش للأسمنت 1263 جنيه للطن ، و اسمنت سيناء 1263 جنيه للطن ، و اسمنت حلوان 1278 جنيه للطن ، و السويدى1285 جنيه للطن ، و اسمنت قنا 1265 جنيه للطن و بلغ طن العسكري 1260 جنيه ، والسهم 1275 جنيه للطن من انتاج الشركة الوطنية للأسمنت ببنى سويف.

أسعار الأسمنت الأبيض

وتراوحت اسعار الاسمنت الابيض مابين ٢٥٠٠ جنيه إلى ٢٦٠٠ للطن الواحد ، فيما بلغ سعر اسمنت الابيض العادة ٢٦٠٠ من انتاج شركة سيناء للأسمنت الابيض ، وسوبر سيناء 2525 جنيه للطن الواحد ، أما شركة رويال المنيا للأسمنت الابيض فبلغ سعر الطن الواحد

2500 جنيه .

أسعار الأسمنت المخلوط

وصل سعر منتج ايه وان اسمنت اسيوط 1078، و واسمنت حلوان الواحة 1105.

أعلنت الشركة العربية للأسمنت سعر الطن الاسمنت مقاوم مسلح 1350 جنيه للطن الواحد ، ولافارج للأسمنت قاهر البحار 1350 للطن ، والسويس للأسمنت 1340 جنيه للطن

لافارج للأسمنت قاهر البحار 1350 جنيه للطن ، أما السويس للأسمنت 1340 جنيه للطن ، والسويدي المقاوم 1340جنيه للطن الواحد .