أسعار الأسمنت اليوم الأحد 13-11-2022

استقرت أسعار الأسمنت اليوم الأحد ما بين 1360 إلى 1400 جنيه للطن تسليم أرض المصنع، وفقا لأحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام الغرف التجارية.

ويتراوح سعر الأسمنت للمستهلك ما بين 1600 إلى 1700 جنيه للطن حسب تكلفة النقل من المصنع الأسمنت إلى موقع التاجر بالمحافظات.

وقال الزينى إن أسعار الأسمنت للشهر الحالى شهدت ارتفاعا بمقدار 100 إلى 200 جنيه للطن، مقارنة بالشهر الماضى أكتوبر بسبب ارتفاع الدولار.

وأكد أن الأسعار الأسمنت سوف تستقر خلال الفترة المقبلة نظرا للوفرة فى الإنتاج.

وتسعرض “المال” أبرز أسعار للشركات المنتجة للأسمنت المتعارف عليها ومتداول لدى التجار:

أسمنت العريش منتج العسكري 1400 جنيه.

أسمنت بورتالاند طرة منتج وصل 1400 جنيه:

أسمنت شورلاى منتج شورى بغ سعر الطن 1400 جنيه.

أسمنت بورتالاند طرة منتج وصل 1400 جنيه:

أسمنت شورلاى منتج شورى بغ سعر الطن 1400 جنيه.