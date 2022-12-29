أسعار الأسمنت الخميس 29-12-2022

شهدت أسعار الأسمنت اليوم الخميس ارتفاعًا يتراوح من 300 إلى 400 جنيه للطن الواحد، على حسب تسعيرة الشركات المنتِجة، وبلغ سعر الطن ما بين 1600 إلى 2000 جنيه للمستهلك، وفقًا لأحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالاتحاد العام الغرف التجارية.

وأرجع الزيني ارتفاع أسعار الأسمنت إلى زيادة سعر الدولار، وعدم تشديد الرقابة على الأسواق، حيث إن معظم الشركات تتجه إلى تعظيم أرباحها لتعويض خسارتها في الشهور الماضية.

وتستعرض “المال” أسعار منتجات أهم الشركات المتعارف عليها فى السوق المحلية:

العسكرى بنى سويف وصل سعر الطن إلى 1830 جنيهًا

أسمنت العامرية بلغ سعر الطن 1950 جنيهًا

أسمنت السويس وصل سعر الطن الى 1910 جنيهات

أسمنت المهندس 1880 جنيهًا للطن الواحد

أسمنت السويدى بلغ سعر الطن الواحد 1960 جنيهًا