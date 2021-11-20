أسعار الأسمدة في الأسواق المصرية والعالمية اليوم السبت

واصلت أسعار الأسمدة صعودها في الأسواق بعد قرار زيادة سعر السماد المدعم الخميس الماضي من 3290 إلى 4500 جنيه للطن.

وتنشر “المال” أسعار السماد المستورد والمحلي “تسليم أرض المصنع “، حيث يتم إضافة تكاليف النقل الداخلي ومكسب تجار الجملة والتجزئة.

وأكد التجار أن سعر طن سلفات النشادر بـ 4640 جنيها ، وطن نترات النشادر 6227 جنيها واليوريا 6672 جنيها.

وأوضح التجار أن أسعار اليوريا عالميا كالتالي طن اليوريا الأوكراني 890 دولارا للطن ، واليوريا الخليجي 950 دولارا للطن ، واليوريا المصري 925 دولارا للطن واليوريا الأمريكية 880 دولارا للطن.

وشهد سعر شيكارة سماد اليوريا انفلاتا وسجلت الواحدة 450 جنيها لليوريا قبل الزيادة نتيجة انطلاق الموسم الشتوي واحتياج غالبية المزارعين للتسميد حاليا، فضلا عن استمرار ارتفاع أسعار الأسمدة عالميا وأزمة الشحن وتعطش السوق.

وارتفعت أسعار أسمدة اليوريا في المحافظات منذ الشهر الماضي بشكل مبالغ فيه، على اعتبار وصول سعر الطن إلى 10000 جنيه كأعلى سعر في المناطق النائية، بينما تسجل اليوريا في الإسكندرية 9000 جنيه بدلا من 4600 بزيادة بنسبة 95%.