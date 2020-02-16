أسعار الأسماك في مصر بأسواق الأحد 16 فبراير 2020

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، القاروص 160، الثعابين 200، المكرونة بين 60 و80 جنيهًا.

استقرت أسعار الأسماك الشعبية -اليوم الأحد- فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، البوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، القاروص 160، الثعابين 200، المكرونة بين 60 و80 جنيهًا.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجرام سنويًا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنوياً.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء لذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية”في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.