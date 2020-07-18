أسعار الأسماك في الأسواق اليوم السبت 18-7-2020

تراوح كيلو البلطي بين 44 و48 جنيهًا

استمرت أسعار الأسماك اليوم السبت 18-7-2020، في الاستقرار بالأسواق ليتراوح كيلو البلطي بين 44 و48 جنيهًا، وكيلو البوري بين 75 و80 جنيها، والسبيط بسعر 180 جنيها.

وقال مصطفى أحمد، تاجر أسماك بسوق العباسية، لـ“المال” إن سعر كيلو الدنيس 175 جنيهًا، والقاروص 160، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو الجمبرى بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويًّا إلى نحو مليون و400 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن منها 18 كيلوجرامًا.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجرامًا سنويًّا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويًّا.

وتسعى فى الوقت الحالى إلى الاكتفاء الذاتى من إنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

يأتى ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة فى تحقيق خطة الدولة بهذا المجال.