اقتصاد وأسواق

أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الجمعة 24-7-2020

استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24-7-2020 فى الأسواق ليتراوح كيلو البلطي بين 47 إلى 50 جنيهًا، والبوري بين 75 إلى 80 جنيها، والسبيط 180 جنيها. وقال مصطفى أحمد، تاجر أسماك بسوق العباسية، ان سعر كيلو الدنيس 175 جنيهًا، والقاروص 160،…

محمد مجدي 9:52 ص, الجمعة, 24 يوليو 20 9:52 ص, الجمعة, 24 يوليو 20

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 24-7-2020 فى الأسواق ليتراوح كيلو البلطي بين 47 إلى 50 جنيهًا، والبوري بين 75 إلى 80 جنيها، والسبيط 180 جنيها.

وقال مصطفى أحمد، تاجر أسماك بسوق العباسية، ان سعر كيلو الدنيس 175 جنيهًا، والقاروص 160، والمكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو الجمبرى بين 150 إلى 250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 إلى 160 جنيهًا.

من جهته اكد على السيد تاجر أسماك أن أكثر أنواع الأسماك إقبالا من قبل المستهلكين هي سمك البلطي والبوري والماكريل بينما ينخفض الإقبال على الجمبري والسبيط.

أسعار الأسماك في التموين

بينما تبلغ اسعار الأسماك في منافذ التموين الحكومية كالتالي ، بالنسبة لكيلو السمك البلطي 32 جنيهًا وسمك أسوان البلطي الكبير 30 جنيهًا للكيلو.

والبلطى الشبار أسوان 25 جنيهًا للكيلو ، والبورى 60 جنيهًا ، والسبيط 150 جنيهًا، والمكرونة 25 جنيهًا للكيلو .

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية

والماكريل الهولندي المجمد 40 جنيهًا، والماكريل المجمد 30 جنيهًا، والمكرونة النرويجي 27 جنيهًا، والسردين بسعر 17 جنيهًا للكيلو .

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويًّا إلى نحو مليون و400 ألف طن، ويسجل نصيب المواطن منها 18 كيلوجرامًا.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجرامًا سنويًّا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويًّا.

وتسعى فى الوقت الحالى إلى الاكتفاء الذاتى من إنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

يأتى ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة فى تحقيق خطة الدولة بهذا المجال.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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