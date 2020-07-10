أسعار الأسماك في الأسواق اليوم الجمعة 10-7-2020

استقرت أسعار الأسماك، اليوم الجمعة 10 يوليو 2020، بواقع 3 جنيهات في الكيلو الواحد، وذلك بعد زيادتها، مطلع الأسبوع، فى حركة البيع بالأسواق ليتراوح كيلو البلطى بين 40 و47 جنيهًا بدلًا من 37 إلى 45 جنيهًا، وكيلو البورى بين 75 و80 جنيه بدلًا من 70 إلى 80 جنيهًا، والسبيط بسعر 165 بدلًا من 150 جنيهًا.

قال مصطفى أحمد، تاجر أسماك بسوق العباسية، لـ“المال”، إن باقي الأصناف ثابتة مثل سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا.

وأضاف أن سعر كيلو الجمبرى بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويًّا إلى نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجرامًا.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجرامًا سنويًّا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويًّا.

وتسعى فى الوقت الحالى إلى الاكتفاء الذاتى من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

يأتى ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة فى تحقيق خطة الدولة بهذا المجال.