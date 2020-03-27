اقتصاد وأسواق

أسعار الأسماك فى مصر بأسواق اليوم الجمعة 27 -3- 2020

يصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.
أحمد اللاهوني 12:20 م, الجمعة, 27 مارس 20 12:20 م, الجمعة, 27 مارس 20

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استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 إلى40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

الدنيس يسجل 170 جنيهًا والقاروص 160

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، والمكرونة بين 60 إلى80 جنيهًا.

وترواح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 إلى 160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

 ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال. 

الأسماك
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بقلم أحمد اللاهوني

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