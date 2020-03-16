أسعار الأسماك فى مصر بأسواق اليوم الإثنين 16-3-2020 ﻿

وترواح سعر الجمبري بين 150 إلى 250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 إلى 160 جنيهًا

استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

كيلو الدنيس يسجل 170 جنيهًا والقاروص 160

وسجل كيلو الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160، والثعابين 200 والمكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.

وترواح سعر الجمبري بين 150 إلى 250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 إلى 160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.