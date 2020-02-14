اقتصاد وأسواق

أسعار الأسماك فى مصر بأسواق الجمعة 14 -2- 2020

تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية
أحمد اللاهوني 3:37 م, الجمعة, 14 فبراير 20 3:37 م, الجمعة, 14 فبراير 20

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استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي من 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري من 70 إلى 80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 والثعابين 200، والمكرونة من 60 و80 جنيهًا.

وترواح سعر الجمبري من 150 و250 جنيهًا، والكابوريا من 100 إلى 160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

 ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية”في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال. 

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بقلم أحمد اللاهوني

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