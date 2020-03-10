اقتصاد وأسواق

أسعار الأسماك فى مصر بأسواق الثلاثاء 10-3-2020

تسعى مصر في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير
أحمد اللاهوني 12:59 م, الثلاثاء, 10 مارس 20 12:59 م, الثلاثاء, 10 مارس 20

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استقرت أسعار الأسماك اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

كيلو الدنيس سجل 170 جنيهًا والقاروص 160

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160، والثعابين 200 جنيه، والمكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.

وترواح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

 ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال. 

أسعار الأسماق في الأسواق

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بقلم أحمد اللاهوني

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