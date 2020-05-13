اقتصاد وأسواق

أسعار الأسماك فى مصر بأسواق الأربعاء 13-5-2020  

استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى الأسواق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال». سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص…

أحمد اللاهوني 1:33 م, الأربعاء, 13 مايو 20 1:33 م, الأربعاء, 13 مايو 20

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استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى الأسواق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا.

وترواح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

 ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء لذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية”في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال. 

أسعار الأسماق في الأسواق

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بقلم أحمد اللاهوني

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