اقتصاد وأسواق

أسعار الأسماك فى مصر بأسواق الأربعاء 1 أبريل 2020

الدنيس يسجل 170 جنيهًا والقاروص 160 جنيهًا والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا
أحمد اللاهوني 1:40 م, الأربعاء, 1 أبريل 20 1:40 م, الأربعاء, 1 أبريل 20

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استقرت أسعار الأسماك الشعبية، اليوم الأربعاء، فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى، لـ«المال».

سعر كيلو الدنيس 170 جنيهًا والقاروص 160 جنيهًا والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، والمكرونة بين 60 و80 جنيهًا.

وتراوح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويًّا لنحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجرامًا.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجرامًا سنويًّا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية.

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويًّا، وتسعى في الوقت الحالي للاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية”في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة بهذا المجال. 

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بقلم أحمد اللاهوني

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