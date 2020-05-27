اقتصاد وأسواق

أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأربعاء 27 مايو 2020

استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 إلى40 جنيهًا، والبوري بين 70 إلى 80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال». سعر كيلو الدنيس سجل 170 جنيهًا والقاروص 160 والمكرونة…

أحمد اللاهوني 1:25 م, الأربعاء, 27 مايو 20 1:25 م, الأربعاء, 27 مايو 20

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استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 إلى40 جنيهًا، والبوري بين 70 إلى 80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

سعر كيلو الدنيس سجل 170 جنيهًا والقاروص 160 والمكرونة 60 -80

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 والثعابين 200 جنيه، والمكرونة بين 60 إلى 80 جنيهًا.

وترواح سعر الجمبري بين 150 إلى 250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 إلى 160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

 ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سمك سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال. 

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بقلم أحمد اللاهوني

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