أسعار الأسماك فى مصر اليوم الأحد 19-1- 2020

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية

استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي بين 35 و40 جنيهًا، والبوري بين 70 و80، والسبيط 200 بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ «المال».

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 والثعابين 200 والمكرونة بين 60 و80 .

وترواح سعر الجمبري بين 150 و250 جنيهًا، والكابوريا بين 100 و160.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من إنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

ويأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية” في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.