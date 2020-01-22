أسعار الأسماك فى مصر الأربعاء 22-1-2020

يصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن

استقرت أسعار الأسماك الشعبية اليوم فى السوق ليتراوح كيلو البلطي من 35 إلى 40 جنيهًا، والبوري من 70 إلى 80، وسجل السبيط 200 جنيه، بحسب تصريحات محمد صالحين، تاجر بمنطقة الدقى لـ«المال».

وسجل الدنيس 170 جنيهًا، والقاروص 160 جنيهًا، والثعابين 200 جنيه، والمكرونة من 60 إلى 80 جنيهًا.

وترواح سعر الجمبري من 150 إلى 250 جنيهًا، والكابوريا من 100 إلى 160 جنيهًا.

ويصل إنتاج مصر من أسماك المزارع سنويا نحو مليون و400 ألف طن.

ويسجل نصيب المواطن المصري منها 18 كيلوجراما.

فيما تسجل النسبة العالمية 20 كيلوجراما سنويا، بحسب تصريحات الدكتور خالد أحمد السيد، رئيس الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .

ووفقًا لرئيس الهيئة تصدر مصر ما يقرب من 30 ألف طن سنويا.

وتسعى في الوقت الحالي إلى الاكتفاء الذاتي من الإنتاج الأسماك وزيادة معدلات التصدير.

يأتي ذلك ضمن خطة “الثروة السمكية”في إنشاء مزارع سمكية جديدة بإنتاجيات عالية، وتطوير المزارع الحالية.

وتسعى الخطة إلى المساهمة في تحقيق خطة الدولة في هذا المجال.