أسعار الأرز.. 10.5 جنيه في وزارة التموين و15 جنيها في السوق المحلية

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية، استلام الارز من المزارعين ومضارب القطاع الخاص خلال الموسم الجاري، والتي بلغت الكميات الموردة حتي الان ما يقرب من 210 ألف طن أرز شعير.

وتستمر وزارة التموين في طرح كيلو الأرز المعبأ بسعر 10.5 جنيه في المنظومة التموينية، و15 جنيهًا للكيلو الواحد المعبأ في السوق المحلية، وذلك وفقًا لقرار الحكومة لضبط أسعار الارز بعد الارتفاعات الكبيرة التي شهدتها خلال الفترة الماضية.

وكان قد كشف أحد أصحاب المضارب، التوريد من المضارب والمزارعين لصالح «التموين» لايزال ضعيفا مقارنة مع توقعات ومستهدفات الوزارة، مشيرا الي أن المعروض لايزال منخفضا إلى حد ما مع استمرار الطلب بالتزامن مع قيام البعض بالتخزين أو عمليات تهريب مما ساهم فى ارتفاع سعر طن الأرز الشعير لنحو 9500 جنيه لعريض الحبة مقارنة مع 9000 بداية الشهر الجارى مما قد يساهم فى زيادة سعر الكيلو على المستهلك النهائى.