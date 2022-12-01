أسعار الأرز والسكر في المحال التجارية ومنافذ التموين اليوم 1-12-2022

شهدت أسعار الأرز والسكر استقرارا خلال تعاملات اليوم الخميس 1-12-2022، وذلك في المحال التجارية، ومنافذ التموين، بعد فترة من تذبذب سعر البيع خلال شهر نوفمبر الماضي.

أسعار الأرز والسكر في المحال التجارية

أوضحت شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات المصرية، أن السوق تشهد هدوءا نسبيا، مع زيادة المعروض من الأرز للمستهلكين، حيث يتراوح سعر بيع الكيلو الواحد من 15 جنيهًا إلى 18 جنيهًا في المحال التجارية.

كما أكد تجار تجزئة أن السكر يشهد أيضَا استقرارا وهدوءا ملحوظا في حركة البيع والشراء، بالمحال التجارية، حيث يتراوح سعر الكيلو الواحد من 16 إلى 20 جنيهًا.

أسعار الأرز والسكر في منافذ التموين

وقال الدكتور محمد عاطف رئيس الشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، إنه تم توفير السلع الأساسية بالمخازن وعلى رأسها الأرز ، وضخ كميات كبيرة منها لتلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف عاطف، أنه يتم تدبير نحو 13 ألف طن أرز خلال شهر ديسمبر الجاري بسعر 10.5 جنيه على البطاقات التموينية، بالإضافة إلى 5 آلاف طن حر بسعر 14.5 جنيه للكيلو.

وتابع عاطف، إنه تم توفير نحو 117 طن سكر تمويني بسعر 10.5 جنيه في فروع الشركة المصرية لتجارة الجملة.

يذكر أنه يحق لكل بطاقة تموينية صرف 2 كيلو سكر للفرد في البطاقة، بحد أقصى 8 كيلو للبطاقة، بالإضافة إلى زجاجة زيت 800 ملي بحد أقصى 4 زجاجات للبطاقات، وبالنسبة للأرز يتم صرف كيلو واحد للفرد حتى 3 أفراد وما يزيد عن ذلك يحصل 2 كيلو إضافي.