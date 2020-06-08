اقتصاد وأسواق

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الاثنين 8-6-2020

استقرار اسعار بيع الارز
محمد مجدي 11:44 ص, الأثنين, 8 يونيو 20 11:44 ص, الأثنين, 8 يونيو 20

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استقرت أسعار كيلو الأرز المعبأ في السوق المحلي من 7 جنيهات ، إلي 21 جنيه ، وكيلو الأرز البسمتي ثابت عند 26 جنيهًا ، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأرز في السوق المحلي ، اليوم الاثنين 8ـ6ـ2020 .

وقال أحمد مصطفي ، عضو شعبة المواد الغذائية ، بالغرفة التجارية في القاهرة ، لـ«المال» ، أن سعر كيلو الأرز يبدأ من 7 جنيهات للسائب ، و حتي 21 جنيه للكيلو المعبأ ، بينما الأرز البسمتي ثابت عند 26 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيه عن شهر فبراير الماضي .

كانت غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية، توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 ، ليسجل 5 ملايين طن أرز ، مقابل 3 ملايين طن العام الماضى

والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد .

كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و 4 آلاف جنيه للطن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إشترت أرز محلي من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيه و 7250 جنيه للطن الواحد ، ليتم طرحه بسعر 8 جنيه للكيلو الواحد على البطاقات التموينية .

وقال مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.

وأشار الوليلي إلي أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخري فى طن الأرز ، مما يعمل على تخفيض سعر الكيلو على المستهلك.

النوعالوزنالسعر
عمايل ايديا1 كيلو14
الريف1 كيلو14
أبو الفتوح1 كيلو6
المطبخ1 كيلو15.5
الساعة1 كيلو22
السوهاجي1 كيلو10
بسمتي1 كيلو26
بهية1 كيلو7
أرز سائب1 كيلو6
الأوسمةالأوسمة

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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