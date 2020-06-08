أسعار الأرز في الأسواق اليوم الاثنين 8-6-2020

استقرت أسعار كيلو الأرز المعبأ في السوق المحلي من 7 جنيهات ، إلي 21 جنيه ، وكيلو الأرز البسمتي ثابت عند 26 جنيهًا ، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأرز في السوق المحلي ، اليوم الاثنين 8ـ6ـ2020 .

وقال أحمد مصطفي ، عضو شعبة المواد الغذائية ، بالغرفة التجارية في القاهرة ، لـ«المال» ، أن سعر كيلو الأرز يبدأ من 7 جنيهات للسائب ، و حتي 21 جنيه للكيلو المعبأ ، بينما الأرز البسمتي ثابت عند 26 جنيهًا بزيادة قدرها 2 جنيه عن شهر فبراير الماضي .

كانت غرفة صناعة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية، توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 ، ليسجل 5 ملايين طن أرز ، مقابل 3 ملايين طن العام الماضى

والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد .

كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف جنيه إلى 3 و 4 آلاف جنيه للطن.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية ، إشترت أرز محلي من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 جنيه و 7250 جنيه للطن الواحد ، ليتم طرحه بسعر 8 جنيه للكيلو الواحد على البطاقات التموينية .

وقال مجدي الوليلي رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.

وأشار الوليلي إلي أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخري فى طن الأرز ، مما يعمل على تخفيض سعر الكيلو على المستهلك.