أسعار الأرز في الأسواق اليوم الإثنين 25-5-2020

استقرت بورصة أسعار الأرز في الأسواق المحلية، خلال تعاملات اليوم الإثنين 25-5-2020 وذلك خلال معدلات البيع، نتيجة قيام التجار ببيع المخزون لديهم في المحال التجارية، إضافة إلى توافر المعروض في السوق المحلية وتنبيه اتحاد الغرف التجارية على التجار بعدم رفع أسعار السلع الغذائية.

كما تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التموين بمراقبة أسعار السلع، حيث يبدأ سعر الكيلو من 7 جنيهات، والبسمتى 26 جنيهًا، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأرز فى السوق المحلية.

وقال أحمد مصطفى، عضو شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ«المال»: إن أسعار كيلو الأرز تبدأ من 7 جنيهات للسائب، وحتى 21 جنيهًا للمعبأ.

وأكد أن أسعار الأرز البسمتى ثابتة عند 26 جنيهًا، بينما يوجد نوع آخر مستورد بسعر 35 جنيها.

وأضاف مصطفى أن الإقبال على شراء الأرز في معدلاته الطبيعية .

وكانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020 .

ليسجل 5 ملايين طن، مقابل 3 ملايين للعام الماضى، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد.

واشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أرزا محليا من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 و7250 جنيها للطن ، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية.