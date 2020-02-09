أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأحد 9-2-2020

شهدت أسعار الأرز في السوق المحلية ثباتًا واستقرارًا في حركة البيع والشراء، وذلك في محال السلع الغذائية بالقاهرة والجيزة، ويبدأ سعر الكيلو السائب من 7 جنيهات، والأرز البسمتي عند 26، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأرز في السوق المحلية، اليوم الأحد 9-2-2020.

وقال أحمد مصطفي، عضو شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ«المال»، إن سعر كيلو الأرز يبدأ من 7 جنيهات للسائب وحتى 22 للكيلو المعبأ، بينما الأرز البسمتي ثابت عند 26 جنيهًا.

كانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020، ليسجل 5 ملايين طن أرز، مقابل 3 ملايين طن العام الماضي.

وسجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد، كما أن طن الأرز الشعير تراجع قرابة 30% ليهبط من 7 آلاف إلى 3 و4 آلاف جنيه للطن.

واشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أرز محلي من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 و7250 جنيهًا للطن الواحد، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو الواحد على البطاقات التموينية.

وقال مجدي الوليلي، رئيس لجنة التصدير بغرفة صناعة الحبوب، إن هناك مليون طن أرز مخزون من العام الماضى، عبارة عن كميات كانت مستوردة وإنتاج محلى.

وأضاف الوليلي إلى أن هناك توقعات بانخفاض السعر مرة أخرى فى طن الأرز، مما يساهم فى تخفيض سعر الكيلو على المستهلك.