اقتصاد وأسواق

أسعار الأرز في الأسواق اليوم الأحد 3-5-2020

استقرار أسعار بيع الأرز
محمد مجدي 7:25 م, الأحد, 3 مايو 20 7:25 م, الأحد, 3 مايو 20

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شهدت بورصة أسعار الأرز في الأسواق المحلية، استقرارًا خلال تعاملات اليوم الأحد 3-5-2020 والتي ما زالت على معدلات البيع، نتيجة قيام التجار ببيع المخزون لديهم في المحال التجارية، إضافة إلى تشديد اتحاد الغرف التجارية على التجار عدم رفع أسعار السلع الغذائية كافة.

كما تقوم الحكومة ممثلة في وزارة التموين بمراقبة أسعار السلع، حيث يبدأ سعر الكيلو من 7 جنيهات، والبسمتى 26 جنيهًا، وذلك خلال رصد “المال” بورصة أسعار الأرز فى السوق المحلية.

وقال أحمد مصطفى، عضو شعبة المواد الغذائية، بالغرفة التجارية في القاهرة، لـ«المال»: إن أسعار الأرز للكيلو تبدأ من 7 جنيهات للسائب، وحتى 21 جنيهًا للمعبأ.

وأكد أن أسعار الأرز البسمتى ثابتة عند 26 جنيهًا، بينما يوجد نوع آخر مستورد بسعر 35 جنيها.

وأضاف مصطفى أن الإقبال على شراء الأرز كان كبيرًا بشكل غير مسبوق؛ نتيجة تخوفات المستهلكين من زيادة الأسعار خلال الفترة الماضية، جراء فيروس كورونا الذي انتشر في دول العالم.

وكانت غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، توقعت ارتفاع إنتاج الأرز الموسم الجديد 2019-2020، ليسجل 5 ملايين طن، مقابل 3 ملايين للعام الماضى، والذى سجل عجزًا وصل إلى 500 ألف طن تم سده من خلال عمليات الاستيراد.

واشترت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أرزا محليا من المضارب وشركات الأرز بسعر 7225 و7250 جنيها للطن ، ليتم طرحه بسعر 8 جنيهات للكيلو على البطاقات التموينية.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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