أسعار الأرز تواصل انهيارها.. الطن يخسر 1500 جنيه مع اقتراب موسم الحصاد

شهدت أسعار الأرز الشعير اليوم الخميس 20-7-2023 انخفاض قوي للأسبوع الثالث على التوالي فى الأسواق المحلية ليخسر الطن ما بين 1300 -1500 جنيه للطن، مقارنة بأسعارها المسجلة مطلع الأسبوع الجاري.

كشف مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ”المال” أن أسعار الأرز الشعير انخفضت ليصل الطن «عريض الحبة» إلى نحو 12700 جنيه، مقارنة بنحو 14 ألف جنيه خلال مطلع الأسبوع الجاري، وهو أدنى مستوى له منذ يناير الماضي.

وأضاف السلطيسي، في تصريحاته أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة تراجع ايضا بشكل قوي ليسجل نحو 11.5 ألف جنيه للطن، اليوم الخميس، مقارنة بنحو 13 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض انخفض فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 19 إلى 22 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأوضحت أن التراجع الكبير فى أسعار الأرز يأتى على خلفية زيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم فى هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب بدء الهبوط للمستهلك النهائى، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» فى المحافظات.

وأشارت إلى أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز أسهم ذلك في تراجع أسعاره في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في استقرار أسعاره وعودته لمستوياته الطبيعية.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بـنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون