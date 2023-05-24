أسعار الأرز تعاود الارتفاع.. والطن يقفز «1300 – 1500» جنيه

ارتفعت أسعار الأرز فى الأسواق المحلية مجددًا بعد انخفاضها مطلع الأسبوع الحالي، وذلك بنحو 1300 جنيه لأصناف الشعير والأبيض.

كشفت مصادر مسئولة في شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، في تصريحات لـ”المال” أن الأسعار المحلية عاودت الصعود، ليسجل الطن نحو 17.7 ألف جنيه للنوع عريض الحبة، مقارنة بنحو 16.4 جنيه.

وأضافت المصادر أن أسعار الأرز رفيع الحبة ارتفعت أيضًا، لتسجل نحو 17.3 ألف جنيه، مقارنة بنحو 16 ألفا، موضحة أن انخفاض المعروض مجددًا بعد الانتهاء من طرح كميات كبيرة من الأرز الهندي ساهم في عودة الأسعار للاشتعال في السوق المحلية.

ولفتت إلى أن إجمالي ارتفاعات أسعار الأرز الشعير تتجاوز 7%، على الرغم من بدء موسم الزراعة منذ أيام، لكن المعروض منخفض مقارنة بالطلب عليه من التجار والمضارب .

وأوضحت أن وزارة التموين وبعض الشركات والمستوردين قاموا بضخ كميات من الأرز الأبيض المستورد في الأسواق خلال الفترة الماضية، لتغطية الطلب ما ساهم في استقرار المعروض وتراجع الأسعار مؤخرًا.

في السياق ذاته، قالت المصادر إن سعر الأرز الأبيض ارتفع بنحو 1500 جنيه للطن، ليتراوح من 24.5 إلى 28 ألف جنيه للطن (تجاري) وفقًا لنوع الحبة والمضرب، فيما يقترب الكيلو للمستهلك من 28- 31 جنيهًا (عريض الحبة)، و26-28 جنيهًا (رفيع الحبة).

وحددت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز خلال موسم الصيف العام الحالى بـنحو 724 ألف فدان، فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف من السلالات الموفرة للمياه، مثل الجاف وغيرها، و150 ألف فدان تُزرع على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًا.