أسعار الأرز ترتفع من جديد والطن يقفز 300-400 جنيه بالسوق المحلية

عاودت أسعار الأرز اليوم في مصر 24-5-2022 ارتفاعها مجددا بالسوق المحلية ما بين 300- 400 جنيه للطن، ليسجل متوسط سعر الأرز الشعير 9400 إلى 9600 جنيه للطن.

من جانبه قال مصطفي السلطيسي عضو شعبة الأرز باتحاد الصناعات ، في تصريحات للمال ، إن أسعار الأرز الأبيض تتراوح ما بين 13-15 ألف جنيه للطن في الأسواق وفقا لنوع الحبة ونسبة الكسر.

زراعة الأرز

وأرجع السلطيسي عودة ارتفاع سعر الأرز إلى زيادة الطلب مع نقص المعروض ، وعدم زيادة الرقعة الزراعية الخاصة بالأرز في ظل ارتفاع عدد السكان وازدياده باعتبار أن الأرز من السلع المهمة ، لاسيما في ظل اقترب موسم الحصاد أغسطس المقبل.

وأشار إلى أن البعض يقوم بالتخزين والبعض قد يمتنع عن البيع ما يساهم في ارتفاع الأسعار بشكل أكبر ، موضحا أن الأسعار كانت قد انخفضت الأسبوع الماضي بنحو 1000 جنيه للطن ولكنها ارتفعت مجددا.

وقال إن الحل يتمثل في ضرورة ترشيد الاستهلاك مع زيادة استيراد الأرز من الخارج والعمل على طرح كميات ما يساهم في زيادة المعروض ومن ثم سينخفض السعر بشكل ملحوظ.

وأعلن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور، أن مصر لديها مخزون آمن من الأرز، مرجعا أسباب ارتفاع أسعاره إلى بعض الممارسات الخاطئة من منتجي الأرز الشعير وبعض مضارب الأرز وقيامهم بعمليات تخزين غير مبررة.

وأكد المصيلحي أنه خلال الفترة المقبلة سيتم مصادرة أي كمية أرز لم يفصح صاحبها عن مصدرها أو قام بحجبها وفيما يتعلق بارتفاع أسعار الزيوت خلال الفترة الماضية.

وتقوم مصر بزراعة 1 مليون و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، لافتا إلى أن الأرز معروف أنه من المحاصيل التي تستهلك مياها بشكل كبير.

وقالت غرفة إنتاح الحبوب إن إنتاج مصر من الأرز بلغ ٦ ملايين طن خلال عام ٢٠٢٠-٢٠٢١ مقارنة بنحو ٤.٥ مليون طن العام المالي الحالي ٢٠٢١-٢٠٢٢ ويتوقع أن يصل إلى نحو ٦ ملايين خلال الموسم المقبل ٢٠٢٢-٢٠٢٣ بعد زيادة إنتاجية المحصول وزيادة الكميات المزروعة هذا العام.