أسعار الأرز تتراجع والطن يخسر 1000 جنيه بالأسواق .. رئيس الشعبة يكشف الأسباب

كشف رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، عن تراجع أسعار الأرز الشعير في مصر اليوم الجمعة 4-8-2023 فى الأسواق المحلية ليخسر الطن نحو 1000 جنيه للطن، مقارنة مع أسعاره المسجلة مطلع الأسبوع الجاري.

وأضاف “شحاته” – في تصريحات لـ “المال” – أن سعر الأرز الشعير هبط ليسجل الطن «عريض الحبة» نحو 12500 جنيه، مقارنة مع نحو 13500 جنيه خلال مطلع الأسبوع الجاري.

وأكد رئيس شعبة الأرز، أن أسعار الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة انخفض أيضا بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 11.7 ألف جنيه للطن ، مقارنة مع نحو 12.5 ألف جنيه الأسبوع الماضي وفقا للنوع ونسبة الكسر.

وأشارت إلى أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح فى الأسواق أيضًا ما بين 19 إلى 22 ألف جنيه للطن وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأرجع الانخفاض المتتالي في سعر الأرز إلى زيادة المعروض منه حاليًّا واقتراب موسم حصاد الأرز ، مما يسهم فى هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب استمرار الهبوط للمستهلك النهائى، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» فى المحافظات.

وأكد عضو شعبة الأرز إلى أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز أسهم ذلك في تراجع أسعاره في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في استقرار أسعاره وعودته لمستوياته الطبيعية.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بـنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون طن.