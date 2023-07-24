أسعار الأرز تتراجع للأسبوع الرابع والطن يخسر 200 جنيه مع زيادة المعروض

تراجع جديد في أسعار الأرز الشعير الإثنين 24-7-2023 للأسبوع الرابع على التوالي فى الأسواق المحلية ليخسر الطن نحو 200 جنيه، مقارنة بأسعاره المسجلة نهاية الأسبوع الماضي.

وقال مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز في غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، إن سعر الأرز الشعير هبط ليسجل الطن «عريض الحبة» نحو 12500 جنيه، مقارنة بنحو 12.7 ألف جنيه خلال مطلع الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ يناير الماضي.

وأكد السلطيسي، في تصريحات لـ “المال” أن أسعار الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة انخفضت أيضا بشكل ملحوظ لتبلغ نحو 11.5 ألف جنيه للطن، اليوم الإثنين، مقارنة بنحو 11.7 ألف جنيه الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن أسعار الأرز الأبيض تتراوح فى الأسواق أيضًا ما بين 19 إلى 22 ألف جنيه للطن وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب ويتراوح سعر الكيلو ما بين 21-25 جنيها للمستهلك بعد إضافة أرباح النقل والتجار وغيرها.

وكشف عن أسباب الانخفاض المتتالي في سعر الأرز إلى زيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم فى هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب استمرار الهبوط للمستهلك النهائى، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» فى المحافظات.

وأكد عضو شعبة الأرز أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز أسهم ذلك في تراجع أسعاره في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في استقرار أسعاره وعودته لمستوياته الطبيعية.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بـنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون

