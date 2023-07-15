أسعار الأرز تتراجع بقوة والطن يخسر 2500 جنيه بالأسواق

انخفضت أسعار الأرز الشعير بشكل جديد فى الأسواق المحلية بنحو 2500 جنيه للطن، مقارنة بأسعارها المسجلة مطلع الأسبوع الماضي.

كشف مصطفى السلطيسي، عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز الشعير تراجعت مجددًا للأسبوع الثانى على التوالي، ليصل الطن «عريض الحبة» إلى نحو 14000 جنيه، مقارنة بنحو 16500 خلال الأسبوع الماضي، وهو أدنى مستوى له منذ فبراير الماضي.

وأضاف السلطيسي، لـ«المال»، أن سعر الأرز الشعير رفيع الحبة انخفض بقوة ليسجل نحو 13 ألف جنيه للطن، مطلع الأسبوع الحالي، مقارنة بنحو 15500 الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض انخفض فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 21 إلى 23 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأوضحت أن التراجع الكبير فى أسعار الأرز يأتى على خلفية زيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم فى هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب بدء الهبوط للمستهلك النهائى، خلال الفترة المقبلة، حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» فى المحافظات.

وأشارت إلى أنه كلما اقترب موسم حصاد الأرز أسهم ذلك في تراجع أسعاره في الأسواق خلال الفترة المقبلة، ما يسهم في استقرار أسعاره وعودته لمستوياته الطبيعية.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بـنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون.