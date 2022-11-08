أسعار الأرز اليوم 8-11-2022 .. «التموين» تطلق سيارات متنقلة لتوفيره

استقرت على مدار الأسبوع الحالي أسعار الأرز اليوم الثلاثاء 8-11-2022 بشكل ملحوظ، ولا سيما في سعر طن الأرز الشعير لدى المضارب والتجار، وسط رقابة شديدة من الجهات الحكومية لضبط الأسعار والأسواق.

وعلمت “المال” من تجار الأرز وأعضاء شعبة الأرز في غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز اليوم الثلاثاء ما زالت عند مستوياتها، فيما تتحرك الحكومة ممثلة في وزارة التموين لضبط السوق وضخّ كميات كبيرة للحفاظ على استقرار العرض والطلب ومحاربة البعض ممن يحاول زيادة الأسعار بالأسواق.

سعر الأرز اليوم في مصر

وأضافوا أن أسعار الأرز عند مستوياتها، ليبلغ سعر طن الأرز الشعير نحو 9000 جنيه للطن لدى المضارب لنوع عريض الحبة، وينخفض عند النوع رفيع الحبة.

وترصد “المال” في التقرير التالي سعر طن الأرز الشعير اليوم 8-11-2022:

وأضاف التجار، في تصريحات، لـ“المال”، أن سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة بلغ حوالي 8400 جنيه في الأسواق، فيما يسجل سعر كيلو الأرز الأبيض فى الأسواق ما بين 12- 15 جنيهًا،

فيما يتراوح سعر الأرز السائب فى السوق للمستهلك ما بين 12 و13 جنيهًا، فيما يبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ بين 14 و15 جنيهًا في معظم المحلات والسوبر ماركت.

فيما قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإطلاق سيارات المتنقلة فى الميادين الرئيسية بالقاهرة الكبرى وعدد من المحافظات؛ لطرح الأرز الأبيض الفاخر بسعر مخفض للمواطنين دون التقيد ببطاقة التموين؛ من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الإستراتيجية الهامة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية باستمرار ضخ السلع الغذائية بشكل مستمر، ويتم طرح سلعة الأرز بسعر 12 جنيهًا للكيلو السائب، و15 جنيهًا للكيلو المعبأ.

وما زال موسم حصاد الأرز مستمرًّا، فيما توقعت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد‪ الصناعات المصرية، الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض.