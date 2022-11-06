أسعار الأرز اليوم 6-11-2022 .. والتموين تضخ كميات لضبط الأسواق

أستقرت في الأسواق المحلية أسعار الأرز اليوم الأحد 6-11-2022 بعد ارتفاعها المحلوظ نهاية شهر اكتوبر الماضي بالرغم من استمرار موسم حصاد الأرز، منذ نهاية اغسطس الماضي، إذ ارتفع سعر الطن الأرز الشعير بمتوسط 200 جنيه خلال الأسبوع الماضي.

وقال مصدر مسئول في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ، أن السوق يشهد تذبذب في مستويات العرض والطلب ، وسط ثبات أسعار الأرز اليوم لطن الشعير ليبلغ الطن نحو 9600 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما يسجل الطن رفيع الحبة نحو 8800 جنيه للطن لدى المضارب.

وقال وزير التموين، خلال جولة الآن في افتتاح عدد من المشروعات بمحافظة الجيزة بمرافقة اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة: “لن نسمح باحتكار سلعة الأرز ومن غير المقبول أن يكون عندنا اكتفاء ذاتى منه ونقوم بالاستيراد”.

فيما يتراوح سعر طن الأرز الأبيض ما بين 13 – 15 ألف جنيه للمستهلك، بعد الأسعار الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

وقال عضو شعبة الأرز أن وزارة التموين تسعي للعمل على زيادة المعروض في الأسواق للحفاظ على أسعار الأرز اليوم ، بالتزامن مع بدء المزارعين لتوريد كميات تصل إلى 25% من انتاج كل فدان ، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال متدني

أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة فى شراء الأرز من وزارة التموين، منوها إلى أن من يرغب، عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية التابعة للوزارة، ثم منحه الكميات الراغب فيها.

وقد اصدر مصيلحي قرار بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحا أن موسم توريد شعير الارز المحلي يتضمن توريد كل مزارع 25% من كل طن الى الوزارة ، مؤكداً على تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال ارز الشعير المحلي الموردة لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

واكد المصيلحي علي اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز وتأمين احتياجات بطاقات التموين من هذه السلعة الاستراتيجية.

واكد وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاسعار المحددة للتوريد هذا العام مجزية جدا وتحمل هامش ربح جيد وعادل للمزارعين بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة، مشيرا إلى أن مستحقات الموردين سوف تصرف خلال 48 ساعة بحد اقصى من الاستلام.