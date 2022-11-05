أسعار الأرز اليوم 5-11-2022.. استقرار طن الشعير والأبيض بالأسواق

استقرت أسعار الأرز اليوم في مصر السبت 5-11-2022 بعد انخفاضها الملحوظ الاسبوع الماضي بالتزامن مع استمرار موسم حصاد الأرز، منذ نهاية شهر اغسطس الماضي، وفق عضو شعبة الأرز بأتحاد الصناعات المصرية مجدي الوليلي.

وعلمت المال من الوليلى في تصريحات خاصه ، أن أسعار الأرز اليوم شهدت ثبات ملحوظ لتسجل نحو 6850 جنيه لطن الشعير عريض الحبة، كما بلغ سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 6600 جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز اليوم

فيما يواصل سعر الأرز الأبيض مستوياته المرتفعه ما بين 12 – 15 ألف جنيه لدى التجار ، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة ، لافتا الى وزارة التموين تقوم بضخ كميات كبيرة في السوق للمساهم في استقرار العرض والأسعار خلال الفترة الحالية ولمحاربه جشع التجار في زيادة الأسعار

واشار الى ان الطلب على الأرز لازال منخفض نسبيا ، لاسيما وأن الأرز سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر انخفاض الأسعار في ظل استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

واوضح ان هناك بعض المحال تبيع أسعار الأرز بمتوسط 15-16-17 جنيها للكيلو الأبيض لكن من يبيع السعر اعلى من 15جنيها فهو مخالف ويجب ضبطه ومحاسبته لانه خالف قرار مجلس الوزراء بتحديد سعر اجباري لبيع الأرز عند مستوي 12 جنيه للكيلو الأرز الأبيض السائب و 15 جنيها للكيلو المعبأ.

وكان أصدر الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية قد اصدر قرار بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي لهذا الموسم، موضحا أن موسم توريد شعير الارز المحلي يتضمن توريد كل مزارع 25% من كل طن الى الوزارة.

واضاف وزير التموين انه تم تجهيز اكثر من 150 نقطة لاستقبال الأرز الشعير المورد من الفلاحين لهذا لعام 2022 داخل 6 محافظات يتم زراعة الارز بها وهي كفر الشيخ والشرقية الدقهلية والغربية ودمياط والبحيرة.

واكد مصيلحي على انه حال امتناع البعض عن التسليم سيتم معاقبة المزارع بعدم السماح له بزراعة الارز في العام التالي اضافة إلى عدم صرف الاسمدة والمبيدات الزراعية المدعمة لمدة عام لكافة انواع الزراعات ،ويعد عدم التسليم مخالفة تموينية ويتم حساب قيمة الارز الشعير غير المسلم بمبلغ عشرة الاف جنيه لكل طن ويلتزم بسدادها كل من يمتنع عن تسليم الكميات المحددة.

واكد المصيلحي اجبارية توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام وهو ما يدعم استراتيجية الوزارة في تعزيز الامن الغذائي من السلع الاساسية، اضافة إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من سلعة الارز.