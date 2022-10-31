أسعار الأرز اليوم 31-10-2022.. والتموين تعلن ضخ كميات بالمنافذ

كشف عضو في شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات عن ارتفاع أسعار الأرز اليوم لصنف الشعير الإثنين 31-10-2022، بواقع 200 جنيه للطن خلال التداولات في السوق المحلية، على خلفية مواصلة الطلب مستوياته الحالية.

سعر الأرز الأبيض

ويتزامن ذلك مع نقص المعروض نتيجة قيام البعض بتخزين كميات وسط تشديد وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لإجراءات الضبطية للمخالفين.

وأضاف المصدر – في تصريحات لـ “المال” – أن هناك تباطؤا فى حصاد الأرز من البعض في عدة محافظات، موضحة أن أسعار الأرز اليوم سجلت نحو 10600 جنيه للطن عريض الحبة في المضارب، مقابل 9800 جنيه للطن رفيع الحبة خلال اليوم.

وتوقع المصدر احتمالية هبوط الأسعار مجددًا خلال الأيام المقبلة، حال استمرار موسم حصاد الأرز واستمرار حملات الأجهزة الرقابية على الأسواق والفلاحين، ليتم توريد 25% من المحصول لصالح وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وقال مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب، إنه يتم تطبيق الأسعار الجبرية لبيع أسعار الأرز اليوم بواقع 12 جنيهًا للكيلو السائب، وحوالي 15 للكيلو المعبأ مع وضع عقوبات قوية للمخالفين، مما ساهم في استقرار الأسعار بالأسواق لصالح المستهلك النهائي.

وأعلن أمس وزير التموين الدكتور علي المصيلحي، أن أزمة ارتفاع أسعار الأرز بالأسواق جاءت من التجار المضاربين الذين لا يمتلكون سجلا تجاريا أو سجلا صناعيا.

وأضاف وزير التموين، أن رفع التجار أسعار السلع بشكل عام على اعتبار ما سيكون من ارتفاع أسعار مستقبلا، هو ممارسة خاطئة من جانب التجار.

وأكد وزير التموين، أن الوزارة ستواجه ارتفاع الأسعار عبر زيادة ضخ السلع بالأسواق عبر منافذها بمنافذ جمعيتي والمجمعات الاستهلاكية، ليتم زيادة ضخ الزيت والسكر والأرز.

وأضافت المصادر أن أسعار الأرز اليوم الأبيض تتراوح حاليًّا من 13-16 جنيهًا للكيلو ، وفقًا لنوع الحبة والمنطقة وإذا ما كان سائبًا أم معبأ في الأسواق للمستهلك النهائية، بالتزامن مع استقرار الطلب.

وكانت غرفة الحبوب باتحاد الصناعات قد توقعت الوصول بكميات الأرز الشعير، هذا الموسم، لتتراوح من 6 إلى 7 ملايين طن شعير، بما يعادل حوالى من 3.5 مليون إلى 4 ملايين طن أرز أبيض، وأن هذه الكمية تكفي احتياجات المواطنين لمدة عام.

وتزرع مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز من المحاصيل التي تستهلك مياهًا بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاح الحبوب، وصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021.