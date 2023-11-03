أسعار الأرز اليوم 3-11-2023 والطن يخسر 500 جنيهًا بالأسواق

تراجع جديد شهدته أسعار الأرز الشعير اليوم الجمعة 3-11-2023 بشكل طفيف، بنهاية الاسبوع الجاري في الأسواق المحلية، ليخسر الطن ما يصل إلى 500 جنيه للطن، مقارنة بأسعارها المسجلة مطلع الاسبوع .

علمت المال من مصادر مسئولة في شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن أسعار الأرز الشعير هبطت بنهاية الاسبوع ليسجل الطن نحو 16500 ألف جنيه للطن عريض الحبة ، مقانة بـ 17ألف جنيه، مطلع الأسبوع الجاري.

وأضافت المصادر في تصريحات خاصة ، أن سعر الأرز الشعير اليوم رفيع الحبة تراجع أيضاً بشكل طفيف ليسجل نحو 15500 جنيه للطن، مقارنة بنحو 16 ألف جنيه بداية الأسبوع.

وأشارت إلى أن الأرز الأبيض انخفض فى الأسواق أيضًا بالقيمة نفسها، ليتراوح الطن بين 22 و 25 ألف جنيه، وفقًا للنوع «عريض أو رفيع الحبة»، وللجودة ونسبة الكسر والمضرب.

وأوضحت أن التراجع فى أسعار الأرز يأتى على خلفية زيادة المعروض منه حاليًّا، ما يسهم فى هدوء السوق وعودتها لمستوياتها الطبيعية، لافتة إلى أنه من المرتقب بدء الهبوط للمستهلك النهائى، بعد اقتراب سعر الكيلو للمستهلك من مستويات 30 جنيهًا ، وقد يشهد هبوط حال استمرار تراجع جملة «الأرز الأبيض» فى المحافظات.

تأتي زيادة المعروض نتيجة استمرار موسم حصاد الأرز، ما أسهم في تراجع أسعاره بالأسواق، خلال الفترة الحالية، وقد يساعد على عودته لمستوياته الطبيعية.

وحدَّدت الحكومة المساحة التى ستتم زراعتها بمحصول الأرز، خلال موسم الصيف، العام الحالى، بنحو 724 ألف فدان للسلالات التقليدية فى 9 محافظات فقط، إضافة إلى 200 ألف بالأصناف الموفرة للمياه، و150 ألفًا على المياه ذات الملوحة المرتفعة نسبيًّا.

وبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز الأبيض نحو 3.6 مليون طن، العام الماضي، فيما يصل الاستهلاك سنويًّا لنحو 3.2 مليون.