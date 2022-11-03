أسعار الأرز اليوم 3-11-2022.. والطن يتراجع 200 جنيها

تراجعت لأول مرة منذ اسابيع أسعار الأرز اليوم في مصر الخميس 3-11-2022 بعد قفزات مؤخرات لسعر طن الأرز الشعير ، لينخفض حاليا بنحو 200 جنيها لطن الشعير بالأسواق المحلية.

وعلمت المال من عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الأرز اليوم سجلت حوالى 10400 جنيه للطن لدي المضارب للأرز الشعير عريض الحبة ، فيما سجل الأرز رفيع الحبة حوالى 9600 جنيه للطن في المضارب.

سعر الأرز اليوم

وأضاف المصدر في تصريحات خاصة أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 12 – 16 ألف جنيه في المضارب وفقا للنوع والحبة والمنطقة، بعد انخفاضها الأخير.

وأضاف أن قيام وزارة التموين بضخ كميات من الأرز بالمنافذ ساهم في تراجع أسعار الأرز ، لافتا الى أن المعروض متوافر ولكن ليس بكثرة خلال الفترة الحالية ما يساعد على الحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز مازال متراجعا نتيجة لسعره وانتظارا من البعض لمزيد من الهبوط.

وأكد المصدر أنه من الصعب توقع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، نظراً لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار موسم حصاد الأرز وزيادة نسبة الحصاد

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخليه قد اصدرت قرارات ابرزها الزام المزارعين في توريد 25% من الكميات المنزرعه لديهم بأسعار محددة ، فيما اصدر مجلس الوزراء قرارات بتحديد سعر اجباري لبيع الأرز الأبيض عند 12 جنيها للكيلو السائب و 15 جنيها الكيلو المعبأ.

وتستمر وزارة التموين والتجارة الداخلية فى استقبال الأرز الشعير من المزارعين، وسط تيسير كافة إجراءات التوريد وصرف مستحقات الموردين، فى مدة لا تتعدى 48 ساعة، ويتم إسناد الأرز الشعير إلى المضارب لتبيضه، لطرحه على بطاقات التموين، وأيضا فى منافذ المجمعات الاستهلاكية، وذلك فى إطار حرص الوزارة على توفير السلع الأساسية وتأمين مخزون استراتيجي.