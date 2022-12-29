أسعار الأرز اليوم 29-12-2022.. تراجع الطلب و«التموين» تضخ كميات بشكل مستمر

كشفت مصادر في شعبة الأرز بغرفة الحبوب بإتحاد الصناعات المصرية ، عن استمرار أسعار الأرز اليوم في مصر الخميس 29-12-2022 في ثباتها على مدار الاسبوع الجاري بعد هبوط سعر طن الأرز الشعير ، بالتزامن مع قرارات مجلس الوزراء بضبط الأسواق وتجريم تخزين الأرز او محاولة زيادة أسعاره عن المعلن.

واضافت المصادر في تصريحات ل” المال” ، أن أسعار الأرز اليوم سجلت استقرار لتسجل نحو 11.1 ألف جنيه لطن الشعير عريض الحبة، فيما لم يتغير سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة نحو 10.7 الآف جنيه للطن لدى المضارب.

سعر الأرز

واكدوا ان الطلب على الأرز تراجع الفترة الحالية مع توافر المعروض من الأرز الأبيض عند مستويات ما بين ما بين 15 – 18 جنيه للكيلو عند التجار ، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة.

واشارو الى أن وزارة التموين تقوم بضخ كميات كبيرة في السوق للمساهمة في استقرار العرض والأسعار خلال الفترة الحالية بالاضافة الى حملات كبيرة لمحاربة جشع التجار في زيادة الأسعار او تخزين السلع.

يذكر ان الأرز سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر انخفاض الأسعار في ظل استمرار تدفق موسم حصاد الأرز.

يذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، وذلك في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018، ووبموجب هذا القرار إنه يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفاء الأرز أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وبموجب القرار أصبح حائزي الأرز لغير الاستخدام الشخصي سواء المنتجين والموردين أو الموزعين والبائعين ومن في حكمهم عليهم إخطار المديريات المختصة في كافة أنحاء الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وكذلك الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يحددها قرار من وزير التموين.