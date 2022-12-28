أسعار الأرز اليوم 28-12-2022.. والتموين تشدد حملاتها لضبط المخالفين وتوفير السلع

سجلت أسعار الأرز اليوم الأربعاء 28-12-2022 استقرارا على مستوى الجمهورية بالتزامن مع حملات مستمرة من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك على المنافذ والتجار والسلاسل التجارية للتأكد من توافر السلع وعدم تخزينها وعدم المبالغة في سعر البيع للمستهلك خلال الفترة الحالية.

وتتراوح أسعار الأرز اليوم المعبأ ما بين 14-18 جنيهاً للكيلو وفقاً لنوع الحبة “عريض أو رفيع الحبة” ونسبة الكسر والنقاوة في النوع ، وذلك وفقا لحازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بالغرفة التجارية بالإسكندرية .

وأضاف المنوفي أن سعر الأرز بدأ في التراجع والاستقرار بالتزامن مع قيام وزارة التموين بضخ كميات كبيرة بالسلع خلال الفترة الحالية للحفاظ على المنتجات وتوافرها للمستهلك، موضحاً أن أسعار السكر تتراوح من 16- 20 جنيها للكيلو، ونفس الأمر بالنسبة للدقيق فهو يتراوح من 16 – 20 جنيها للكيلو.

كما قام اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بجولة مفاجئة بمراكز بنها وطوخ، فى إطار توجيهات رئيس مجلس الوزراء بالمتابعة المستمرة لحركة الأسواق، للتأكد من توافر السلع والمنتجات المختلفة، بكميات وأسعار مناسبة والتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة لإخفاء أو تخزين أو احتكار السلع، مؤكدا على طرح السلع التى يتم ضبطها من التجار المستغلين للمواطنين بالأسعار العادلة.

وشملت الجولة المرور على عدد من المخازن والمنافذ ومراكز تعبئة وتغليف الأرز الأبيض داخل مراكز مدينة بنها وطوخ، وبالأخص مخزن لتعبئة وتغليف الأرز والسكر والدقيق بعزبة أبو فرج التابعة لمركز ومدينة بنها، ومخازن أيضا بطريق خط 12 بنطاق مدينتي بنها وطوخ، بالإضافة إلى المرور على أحد المحلات لبيع العطارة بمدينة بنها.

ويأتي ذلك بهدف التأكد من توافر سلعة الأرز السائب وجودة الأرز ومطابقته للمواصفات القانونية، وتمت متابعة أسعار الأرز للبيع للمواطنين، بناءاً على السعر المحدد من قبل دولة رئيس مجلس الوزراء، وهو أعلى سعر للأرز المعبأ 15 جنيهاً للكيلو الواحد، و12 جنيها للأرز السائب.

وشملت نتائج الحملة ضبط، 7060 كيس سكر مصري وزن الكيس 850 جرام بإجمالي 6 أطنان تقريبا، وكذلك 5555 كيس سكر وزن الكيس 900 جرام بإجمالي 5 طن تقريبا، وكذلك 70 شيكارة أرز أبيض، وزن الشيكارة 25 كجم، بإجمالي طن و750 كجم أرز، و30 باكتة أرز وزن الباكتة 10 كجم بإجمالي 300 كجم أرز معبأ، وتم تحرير محاضر تلاعب بالأسعار وعدم الإعلان عن الأسعار وحيازة سلع غذائية مجهولة المصدر.