أسعار الأرز اليوم 27-9-2022.. والطن يعاود الصعود مجددا

ارتفعت مجددًا أسعار الأرز اليوم في مصر الثلاثاء 27-9-2022 في الأسواق المحلية للمرة الثانية خلال الأسبوع الحالي مع وسط تراجع المعروض من الأرز الأبيض في بعض الأماكن، بالتزامن مع حملات من وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك لضبط الأسواق.

ورصد النائب قال مجدي الوليلى، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أسعار الأرز اليوم والتي سجلت ارتفاعًا بقيمة 200 جنيه للطن ليقارب سعر طن الأرز الشعير حوالي 9000 جنيه للطن في الأسواق للنوع عريض الحبة، مقارنة بنحو 8600- 8500 للنوع رفيع الحبة في المضارب.

مجدى الوليلي عضو شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب

وأشار الوليلى، في تصريحات للمال، إلى أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 12 و14ألف جنيه للطن لدى التجار، بعد الزيادات الأخيرة، وفقًا للنوع والحبة والمنطقة،

مطالبًا الجميع بعدم تخزين الأرز حتى لا يتسبب في ارتفاع السعر أو معاقبته، حال ضبط كميات كبيرة لتعطيش السوق أو رفع السعر.

وقال عضو شعبة الأرز إن موسم حصاد الأرز مستمر، وجارٍ حصاد كميات يومية، ولكن يتم استهلاكها بشكل شبه يومي ولا يوجد مخزون،

لافتًا إلى أن المعروض يكفي الاستهلاك فقط، ما يساعد على الحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز ما زال مستقرًّا، وانتظار البعض مزيدًا من الهبوط.

وأشار إلى أنه من الصعب توقع أسعار الأرز، خلال الأيام المقبلة؛ نظرًا لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار موسم حصاد الأرز وزيادة نسبة الحصاد في بعض المحافظات خلال الأيام القليلة المقبلة.

كان رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب في اتحاد الصناعات، قد توقَّع، في تصريحات سابقة، تراجع أسعار الأرز مع موسم الحصاد،

لافتًا إلى أن موسم حصاد الأرز، هذا العام، مبشّر ويدعو للتفاؤل، والذى بدأ اعتبارًا من نهاية شهر أغسطس الماضي،

متوقعًا أن يتراوح إجمالى حجم الإنتاج الكلي، هذا العام، بين 7.5 مليون طن شعير، أى 7 ملايين طن رز أبيض في السوق المصرية، بالتزامن مع اهتمام الدولة بتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز.