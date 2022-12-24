أسعار الأرز اليوم 24-12-2022.. وتراجع طن الشعير في مصر

تراجعت مطلع الاسبوع الجاري أسعار الأرز اليوم في مصر السبت 24-12-2022 لصنف الأرز الشعير بواقع 200 جنيها للطن بعد قرارات مجلس الوزراء بضبط الأسواق ومنع تخزين السلع والعمل على اتاحة السلع بشكل اكبر في الأسواق وتجريم تخزين الأرز او محاولة زيادة أسعاره عن المعلن.

سعر الأرز

وعلمت المال من تجار في الأسواق ، أن أسعار الأرز اليوم تراجعت مجددا لتبلغ نحو 11 ألف جنيه لطن الشعير عريض الحبة في الاسواق المحلية ، فيما هبط سعر طن الأرز الشعير رفيع الحبة الى 10.6 الآف جنيه للطن لدى المضارب.

واضاف التجار ان هناك وفرة بالمعروض خلال الايام الحالية بالتزامن مع استقرار سعر الأرز الأبيض عند مستويات ما بين ما بين 15 – 18 جنيه للكيلو عند التجار ، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة .

واكد رجب شحاته رئيس شعبة الارز باتحاد الغرف التجارية ، ان الحكومة ممثله في تقوم ولازالت بضخ كميات كبيرة في السوق للمساهمة في استقرار العرض والأسعار خلال الفترة الحالية ولمحاربه جشع التجار في زيادة الأسعار

واوضح ان هناك بعض المحال تبيع أسعار الأرز بمتوسط 16-18 جنيها للكيلو الأبيض ، فيما تسعي الحكومة بشكل مستمر لزيادة حملاتها على التجار والمضارب لضبط اى كميات مخزنة او ارتفاع في السعر

يذكر ان مجلس الوزراء قد وافق على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الاستراتيجية، وذلك في تطبيق حكم المادة 8 من قانون حماية المستهلك الصادر رقم 181 لسنة 2018، ووبموجب هذا القرار إنه يحظر حبسها عن التداول سواء من خلال إخفاء الأرز أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأي صورة أخرى.

وبموجب القرار أصبح حائزي الأرز لغير الاستخدام الشخصي سواء المنتجين والموردين أو الموزعين والبائعين ومن في حكمهم عليهم إخطار المديريات المختصة في كافة أنحاء الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم، وكذلك الالتزام بضوابط وإجراءات التوريد التي يحددها قرار من وزير التموين.