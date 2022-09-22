أسعار الأرز اليوم 22-9-2022.. قبل إعلان «المركزي» عن سعر الفائدة

أستقرت أسعار الأرز اليوم في مصر قبل الاعلان عن سعر الفائدة من البنك المركزي الخميس 22-9-2022 بعد ارتفاعها مؤخرا بقيمة 300 جنيه لطن الأرز الشعير بالأسواق المحلية.

الأرز الشعير

وقال مجدي الوليلى ، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية أن أسعار الأرز اليوم سجلت حوالى 8800 جنيه للطن لدي المضارب للارز الشعير عريض الحبة ، فيما سجل الأرز رفيع الحبة حوالى 8300 جنيه للطن في المضارب.

وأشار الوليلى في تصريحات للمال أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 12 – 16 ألف جنيه في المضارب، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة .

وقال عضو شعبة الأرز أن المعروض متوافر ولكن ليس بكثرة خلال الفترة الحالية ما يساعد على الحفاظ على الأسعار بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز مازال مستقر وانتظارا من البعض لمزيد من الهبوط.

وأكد الوليلي أنه من الصعب توقع أسعار الأرز خلال الأيام المقبلة، نظراً لأنها سلعة تخضع للعرض والطلب بالسوق، إضافة إلى أن الجميع ينتظر استمرار موسم حصاد الأرز وزيادة نسبة الحصاد

من جانبه كشف المهندس أحمد رعب، رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية، وعضو الاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء رقم 66 لسنة 2022، بشأن تحديد سعر الأرز الشعير والأبيض، سواء السائب أو المعبأ ساهم في بدء هبوط الأسعار.

وأشار إلى أن سعر الأرز شهد اضطرابا داخل الأسواق، إذ تراوح سعر شيكارة وزن 25 كيلو ما بين 300 إلى 315 جنيها بالجملة والقطاعي، بينما سجلت قبل جني المحصول مطلع شهر أغسطس الماضي 360 و380 جنيها.