أسعار الأرز اليوم 22-10-2022 .. وارتفاع جديد في سعر طن الشعير

ارتفعت مجدداً أسعار الأرز اليوم في مصر 22-10-2022 بعد استقراها على مدار الاسبوع الماضي ، ليقفز مجدداً الطن بواقع 300 جنيه لسعر الأرز الشعير في الأسواق المحلية رغم استمرار موسم الحصاد منذ سبتمبر الماضي وحتي ديسمبر المقبل.

وقال مصدر مسئول في شعبة الأرز في غرفة الحبوب في تصريحات لـ”المال” أن أسعار الأرز اليوم ارتفعت بواقع 300 جنيه للطن ليبلع سعر طن الأرز الشعير نحو 9500 جنيهاً للنوع عريض الحبة، في المقابل سجلت الأسعار للطن رفيع الحبة حوالي 8700 جنيه في الأسواق لدى المضارب.

وأوضح المصدر لـ “المال ” أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 13 – 17 ألف جنيه للمستهلك النهائي، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة ، موضحاً ان البعض يحاول استغلال ضعف الرقابة في محاولة زيادة السعر.

وقال مجدي الوليلي عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب ، أن المعروض من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي خلال الفترة الحالية ولكن التجار يحاولون السيطرة على السوق وزيادة السعر بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال في المتوسط.

يذكر أن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، قد أعلن مؤحراً إن حجم إنتاج مصر من الأرز وصل إلى 4.8 مليون طن سنويا ، ويبلغ متوسط نصيب الفرد من الأرز نحو 40 كليو سنويًا.

من جانبها أوضحت وزارة التموين والتجارة الداخلية مد فترة توريد المضارب للأرز الشعير لصالح هيئة السلع ‏التموينية حتى الاثنين القادم مطالبًا بتقديم كل التسهيلات لهم وطالبهم ‏كذلك بإمداد هيئة السلع بالجرد اليومي لتلك المضارب التي وردت ‏الأرز الشعير لصالح هيئة السلع التموينية لسرعة سداد مستحقاتهم ‏المالية.‏

وكان وزير التموين قد أصدر قراراً الشهر الماضي بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي والذي بدء يوم 25 اغسطس الماضي وحتى 15 ديسمبر القادم ، بشكل اجباري توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام ، وتتضمن الاسعار المحددة للتوريد بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة.

وتوقعت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد‪ الصناعات المصرية، الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض ، في الوقت الذي تزرع فيه مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز يستهلك مياهًا بشكل كبير.