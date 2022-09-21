أسعار الأرز اليوم 21-9-2022.. والطن يعاود الارتفاع رغم الرقابة

كشف مجدي الوليلي، عضو شعبة الأرز بغرفة الحبوب باتحاد الصناعات، عن عودة أسعار الأرز اليوم الأربعاء 21-9-2022 بواقع 300 جنيه للطن الأرز الشعير في الأسواق المحلية رغم استمرار موسم الحصاد.

وأضاف الوليلي في تصريحات لـ”المال” أن أسعار الأرز اليوم سجلت حوالي 8800 جنيه للطن الأرز الشعير عريض الحبة، في المقابل سجلت الأسعار للطن رفيع الحبة حوالي 8400 جنيه في الأسواق لدى المضارب.

سعر الأرز

وأوضح الوليلي أن سعر الأرز الأبيض يتراوح ما بين 13 – 16 ألف جنيه للمستهلك النهائي، بعد الزيادات الأخيرة، وفقاً للنوع والحبة والمنطقة ، موضحاً ان البعض يحاول استغلال ضعف الرقابة في محاولة زيادة السعر.

وقال عضو شعبة الأرز أن المعروض من الأرز يكفي الاستهلاك المحلي خلال الفترة الحالية ولكن التجار يحاولون السيطرة على السوق وزيادة السعر بالسوق المحلية، إضافة إلى أن الطلب على الأرز بدأ مازال في المتوسط.

وقام الدكتور علي مصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية اليوم على الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء موقف توافر السلع المختلفة، موضحاً أنه تم الاقتراب من تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأرز، كما تتوافر كميات من السكر التمويني تكفي نحو 5.1 شهر.

وكان مصيلحي قد أصدر قراراً الشهر الماضي بتنظيم عملية التداول والتعامل على الارز الشعير المحلي والذي بدء يوم 25 اغسطس الماضي وحتى 15 ديسمبر القادم ، بشكل اجباري توريد طن واحد ارز شعير عن كل فدان مزروع وهو ما يعادل 25% من انتاجية الفدان لحساب هيئة السلع التموينية، باجمالي مستهدف 1.5 مليون طن ارز شعير خلال موسم التوريد لهذا العام ، وتتضمن الاسعار المحددة للتوريد بواقع 6600 للطن ارز رفيع الحبة، و6850 جنيه للطن ارز عريض الحبة.

وتوقعت غرفة صناعة الحبوب في اتحاد‪ الصناعات المصرية، الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض ، في الوقت الذي تزرع فيه مصر مليونًا و75 ألف فدان تنتج 3 ملايين و200 ألف طن أرز، ومعروف أن الأرز يستهلك مياهًا بشكل كبير، ووفقًا لغرفة إنتاج الحبوب، يصل إنتاج مصر من الأرز لنحو 6 ملايين طن خلال عام 2020/ 2021.