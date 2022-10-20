أسعار الأرز اليوم 20-10-2022 .. بعد قرار الحكومة حظر تصديره

تسعي الحكومة ممثلة في وزارة التموين إلي العمل على توفير الأرز بكافة المنافذ والعمل علي محاربة تخزينه ، في الوقت الذي سجلت فيه أسعار الأرز اليوم الخميس 20-10-2022 تذبذبا بشكل ملحوظ في السوق المحلية نتيجة تباين العرض والطلب في السلعة المهمة لدي المصريين.

وتعتمد بعض الأسر المصرية بشكل شبه يومي على الأرز في الطعام ، وهو ما يزيد من الضغط على الأرز في الوقت الذي تقوم فيه بعض الجهات أو التجار بزيادة أسعاره لتحقيق استفادة من الطلب المتزايد عليه ، بالتزامن مع استمرار موسم حصاد الأرز حاليا وحتي ديسمبر المقبل.

سعر الأرز الشعير

أسعار الأرز اليوم في مصر

وتبلغ أسعار الأرز اليوم لصنف الشعير حوالي 9000-9200 جنيه للطن عريض الحبة، ويصل سعر الأرز الشعير رفيع الحبة لنحو 8400 جنيه للطن.

وتسجل أسعار الأرز للصنف الأبيض تسجيل مستويات تتراوح من 12.5 إلى 14 ألف جنيه للطن لدي التجار غير شامل تكلفة النقل إلى المستهلك النهائية، ويبلغ سعر الكيلو في السلاسل التجارية مستويات 15 جنيها.

فيما أعلنت الحكومة اليوم استمرار حظر تصدير الأرز لتأمين احتياجات السوق المحلية في ظل التداعيات الخاصة بالحرب الأوكرانية الروسية، مع تشديد وإحكام الرقابة على المنافذ.

أما عن أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» فسجل سعر الطن إلى 12,800 جنيه ،وسجلت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 5%»، بمقدار 300 جنيه في الطن، ليبلغ سعر الطن 12,000 جنيه بدلًا من 12,300 جنيه في السوق المحلية.

وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرر فى سبتمبر الماضي ألا يزيد سعر كيلو الأرز الأبيض المعبأ على 15 جنيهًا، و الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» على 12 جنيهًا بالمحافظات.

وتوقعت غرفة الحبوب الحصول على كميات من الأرز تتراوح من 7 إلى 8 ملايين طن أرز شعير، بما يعادل 4 ملايين إلى 4.5 مليون طن أرز أبيض ، على أن يتم توريد حوالي 25% من إنتاج الفلاحين لصالح وزارة التموين.